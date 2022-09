Regalato, dato gratis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regalato, dato gratis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DONATO

Col proprietario del bar: se batterà a scacchi don matteo avrà colazione gratis per due anni, ma se dovesse perdere non giocherà mai più a scacchi con il...

donato – comune italiano della provincia di biella donato di case nere (iii-iv secolo) – vescovo eretico che diede vita al donatismo donato di eurea (iv... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con regalato; dato; gratis; Fiore regalato per la festa della donna; regalato , senza spese; Soldato valoroso; dato temporaneamente; Targhetta del soldato ; Può esserlo un pacco o un candidato ; La luce gratis per tutti; Non è gratis : a __; Ceduti gratis ad altri a patto d essere restituiti; Le cose che si hanno gratis ; Cerca nelle Definizioni