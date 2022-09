Recidere in superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recidere in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RADERA

Significato/Curiosita : Recidere in superficie

Assicurarne il controllo e il brandeggio. una lama è in grado di recidere in virtù della ristretta superficie di applicazione: la capacità di taglio della lama...

Dennis lynn rader (pittsburg, 9 marzo 1945) è un serial killer statunitense, che uccise 10 persone nella contea di sedgwick (nei pressi di wichita, kansas)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

