Ravasi. cardinale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ravasi. cardinale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GIANFRANCO

Significato/Curiosita : Ravasi. cardinale

Gianfranco ravasi (merate, 18 ottobre 1942) è un cardinale, arcivescovo cattolico e biblista italiano, teologo ed ebraista. nato a merate (lc), in brianza...

gianfranco barra, attore italiano gianfranco bartolini, politico e sindacalista italiano gianfranco bellini, attore e doppiatore italiano gianfranco bedin...

Altre definizioni con ravasi; cardinale; Aiuta nei travasi ; Usato in cucina per travasi in recipienti stretti; Un arnese per i travasi ; Un cardinale all orizzonte; Punto cardinale ; Il punto cardinale indicato dalla W; Accomuna la cardinale e la Gerini; Cerca nelle Definizioni