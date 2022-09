Quello volante non ha corna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello volante non ha corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CERVO

Significato/Curiosita : Quello volante non ha corna

Palchi di un cervo, ma che altro non sono che mandibole molto sviluppate, più nel maschio che nella femmina. queste "corna" vengono utilizzate per i combattimenti...

Disambiguazione – "cervo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cervo (disambigua). i cervidi (cervidae goldfuss, 1820) sono una famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

