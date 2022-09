C è quella dissociata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella dissociata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIETA

Significato/Curiosita : C e quella dissociata

Soprattutto a causa della superficie del cappello dissociata in squame irregolari, si attestino su misure di altezza e larghezza contenute, non vanno mai consumati:...

La dieta chetogenica è una dieta che induce nell’organismo la formazione di sostanze acide definite "corpi chetonici" (da cui il nome) come il beta-idrossibutirrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

