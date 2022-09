Da quella centrale si vede l abside - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da quella centrale si vede l abside. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAVATA

Significato/Curiosita : Da quella centrale si vede l abside

Tre cuspidi, ornate da sculture in marmo, in corrispondenza di ognuna delle tre navate; in quella centrale, entro un rosone cieco, si trova la statua del...

Disambiguazione – se stai cercando il comune spagnolo, vedi navata (spagna). la navata è la suddivisione interna di un edificio di grandi dimensioni, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con quella; centrale; vede; abside; C è quella dissociata; L Italia si trova in quella europea; Si può frequentare quella di Belle Arti; quella falloide è un fungo velenosissimo; La nervatura centrale della foglia; Divisione centrale della Grande Mela; Località del Piacentino: negli Anni 80 vi funzionò una centrale nucleare; La nota centrale ; Così era la piccola vede tta nel Libro Cuore; Bengt Gunnar, poeta svede se del 900; L apparecchio per vede re Sky; vede re con attenzione e consapevolezza; La cupola a quarto di sfera che copre l abside di una chiesa; Spazio della chiesa fra le navate e l abside ; Canta nell'abside ; Possono avere navate, transetto e abside ; Cerca nelle Definizioni