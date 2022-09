Il primo stadio della lavorazione dei tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo stadio della lavorazione dei tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORDITO

Significato/Curiosita : Il primo stadio della lavorazione dei tessuti

Tessitura orditoio telaio (tessitura) trama (tessitura) altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «ordito» orditoio artigianale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

