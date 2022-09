Prestazione che si affitta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prestazione che si affitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : LAVORO INTERINALE

Noleggio, trasporto, prestazione d'opera, deposito, affitto, spedizione, ecc. occorre, per i non specialisti, riflettere sul fatto che per imprese e ditte...

Il lavoro interinale (dal latino ad interim, "provvisorio"), nel diritto del lavoro in italia, è stato un tipo di rapporto di lavoro temporaneo vigente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

