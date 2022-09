Preghiamo... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preghiamo... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OREMUS

Significato/Curiosita : Preghiamo... in latino

Inducas in tentationem. tale espressione presenta una particolarità grammaticale tipica del latino postclassico: l'imperativo negativo nel latino classico...

oremus et pro perfidis judaeis è una locuzione latina, presente dal vi secolo fino al xx secolo nella liturgia cattolica del venerdì santo, con la quale...

