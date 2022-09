Poneva fine alla vita di molti samurai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poneva fine alla vita di molti samurai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : HARAKIRI

Significato/Curiosita : Poneva fine alla vita di molti samurai

Aristocratici che, dall'alto in basso, poneva i samurai, i contadini e i mercanti; era tesa a fornire una serie di leggi e disposizioni che dovevano assicurare...

Disambiguazione – "harakiri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi harakiri (disambigua). seppuku () è un termine giapponese che indica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con poneva; fine; alla; vita; molti; samurai; poneva un enigma fatale che Edipo risolse; Si opponeva no ai Ghibellini nel 1200 toscano; La Sfinge lo poneva ai passanti; Si componeva di sole scenette pubblicitarie; Il James del film La fine stra sul cortile; Sminuzzata fine mente; fine d eroi; La fine dell Armir; Affabile, alla mano; Testo destinato alla rappresentazione in scena; Il tenore nel titolo di un brano di Lucio Dalla ; Squadra di palla canestro di Sassari; Vale vita ; Se ne offre uno agli invita ti alle nozze; Ha ancora tutta la vita davanti a sé; Incarico o stipendio che dura per tutta la vita ; Spettacolo con molti numeri; molti lo sono in canna; Per molti vale sono; Dividono molti videogiochi; L affilata spada dei samurai ; Fine di samurai ; L antico codice di condotta dei samurai ; Il suicidio del samurai ; Cerca nelle Definizioni