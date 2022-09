Pietre che non si incastonano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietre che non si incastonano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SASSI

Calpestio originale in pietra. la facciata, contigua con palazzo meninni, corre per tutto l'edificio su coppi, e vi si incastonano quattro finestre riquadrate...

Coordinate: 40°40'00.12n 16°36'29.88e / 40.6667°n 16.6083°e40.6667; 16.6083 i sassi di matera sono due quartieri di matera, sasso caveoso e sasso barisano,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

