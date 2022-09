Piante grasse e senza foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piante grasse e senza foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CACTUS

Significato/Curiosita : Piante grasse e senza foglie

– "piante grasse" rimanda qui. se stai cercando il gruppo musicale, vedi piante grasse (gruppo musicale). piante succulente (impropriamente, piante grasse)...

"cactus" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cactus (disambigua). le cactacee (cactaceae juss., 1789), comunemente chiamate cactus e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con piante; grasse; senza; foglie; Tutte le piante del genere Citrus; In fondo alle piante ; Non è un principiante ; Una vischiosa e odorosa secrezione delle piante ; grasse , untuose; Acidi presenti nelle materie grasse ; La più conosciuta tra le piante grasse ; Acidi... presenti nelle materie grasse ; Iniquo senza vocali; Si batte senza far rumore; L agricoltura praticata senza additivi chimici; Camera... senza cera; Si passano sulle foglie d oro per renderle brillanti; Addobbo circolare con fiori e foglie ; Ha foglie seghettate; Ispirò le foglie delle colonne corinzie; Cerca nelle Definizioni