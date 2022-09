Pianta che cresce in fretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che cresce in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BAMBÙ

Significato/Curiosita : Pianta che cresce in fretta

pianta lignificata, alta diversi metri. è una pianta tendenzialmente dioica, ossia con esemplari che producono solo fiori maschili ed esemplari che ne...

Disambiguazione – "bambú" rimanda qui. se stai cercando la stazione della metropolitana, vedi bambú (metropolitana di madrid). disambiguazione – "bamboo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

