Peter __: è stato il tenente Colombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peter __: è stato il tenente Colombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FALK

Significato/Curiosita : Peter __: e stato il tenente colombo

Al 2003. la serie ha per protagonista il personaggio del tenente colombo, interpretato da peter falk, che fu anche regista di alcuni episodi. premiata quattro...

Peter michael falk (new york, 16 settembre 1927 – beverly hills, 23 giugno 2011) è stato un attore e produttore televisivo statunitense. celeberrimo per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

