Pesante turbativa nell assetto politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesante turbativa nell assetto politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : DESTABILIZZAZIONE

Significato/Curiosita : Pesante turbativa nell assetto politico

Viene assolto dal tribunale di cagliari con formula piena dall'accusa di turbativa d'asta, per non aver commesso il fatto, e di abuso d'ufficio, poiché il...

Ahmed sékou touré (faranah, 9 gennaio 1922 – cleveland, 26 marzo 1984) è stato un politico guineano. è stato presidente della guinea dal 1958 fino alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con pesante; turbativa; nell; assetto; politico; Anagramma pesante di sgravio; Fa parte dell artiglieria pesante ; Soldato di artiglieria pesante nell antica Grecia; pesante coltello da macellaio; Nel limone e nell a pigna; Pannell o d armadio; Lo è il signore nell indirizzo; Si cita nell appello; Un riassetto del governo dopo una crisi; Cassetto ; Spazio nel cassetto per nascondere le cose; Un cassetto ne con scrittoio; Lo è il politico incoerente; Un politico abbr; Agostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinato; Bruno sindacalista e politico 1881-1944; Cerca nelle Definizioni