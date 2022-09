Permette d avvicinare o allontanare il soggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette d avvicinare o allontanare il soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ZOOM

Significato/Curiosita : Permette d avvicinare o allontanare il soggetto

Stai cercando altri significati, vedi zoom (disambigua). in fotografia, un obiettivo zoom (o semplicemente zoom) è un obiettivo complesso la cui lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con permette; avvicinare; allontanare; soggetto; permette di direzionare l automobile; Lo strumento che permette di orientarsi; permette di condividere foto via Internet; Fata che permette a Cenerentola di andare al ballo; Ridurre la distanza, avvicinare ; avvicinare una nave per preparare l'arrembaggio; Il pagamento che prevede semplicemente di avvicinare la carta di credito al Pos; allontanare un disturbatore da un forum Internet; Gesto aggressivo per allontanare o far cadere; allontanare un disturbatore da un forum di Internet; allontanare dal servizio militare; Un soggetto molto ritratto da Raffaello; soggetto ... di ballate; soggetto da svolgere; Forma verbale in cui il soggetto compie l azione; Cerca nelle Definizioni