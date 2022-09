Perdere il senso della direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdere il senso della direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : DISORIENTARSI

Significato/Curiosita : Perdere il senso della direzione

Senza perdere di vista i grandi motivi ricorrenti della tormentata evoluzione della società italiana». anche secondo il critico renzo renzi, senso «segna...

Si orientano nel volo mediante il campo elettromagnetico) iniziano a disorientarsi e ad impazzire, fino a precipitare morenti contro i palazzi, creando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

