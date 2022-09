Per lezioni e processi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lezioni e processi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AULA

Significato/Curiosita : Per lezioni e processi

Vedi aula (chiesa). disambiguazione – se stai cercando il significato in architettura delle sedi delle istituzioni politiche, vedi emiciclo. un'aula è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con lezioni; processi; Dà lezioni a tutti; È adibita a lezioni ; Le elezioni che servono ad eleggere il governo; Dà lezioni per mestiere; Si presentano nei processi ; Accomuna processi e staffette; Attiva processi nella lavorazione del formaggio; Si fanno prima dei processi ; Cerca nelle Definizioni