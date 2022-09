Pena riservata alle streghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pena riservata alle streghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Pena riservata alle streghe

Ad esempio in giappone, nel periodo meiji. damnatio ad bestias: pena di morte riservata nell'antica roma ai criminali, condannati a essere mangiati vivi...

La morte sul rogo è una forma di condanna capitale, utilizzata nei secoli passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai condannati per stregoneria...