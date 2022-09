Palazzo papale dell Urbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palazzo papale dell Urbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LATERANO

Significato/Curiosita : Palazzo papale dell urbe

i resti del medioevale palazzo papale con la scala santa e con la cappella papale detta sancta sanctorum. vicino al palazzo, accanto alla scala santa...

L'omonima chiesa milanese, vedi chiesa di san giovanni in laterano. la basilica di san giovanni in laterano, anche definita come la cattedrale di roma (nome completo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con palazzo; papale; dell; urbe; È nell atrio del palazzo ; Il quartiere romano con il palazzo dei Congressi; Il palazzo romano della presidenza del Consiglio; Città in cui si trova il palazzo Ca Sugana; Il copricapo papale che culmina con una croce; Corta... scrittura papale ; papale o dello schermo iniz; Ex residenza papale fuori Roma; La Casa dell o Scarabeo; Famosi cioccolatini dell a Perugina; Pinnipede dell Antartide; Comprende una parte dell a Turchia; Corrente pittorica inventata da Gustave Courbe t; La furbe ria di Ulisse; Furbe , astute; Guidò i Volsci contro l urbe ; Cerca nelle Definizioni