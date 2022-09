Padre, santificato nel 2002 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Padre, santificato nel 2002. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PIO

Significato/Curiosita : Padre, santificato nel 2002

Canonizzazione intervenuta il 16 giugno 2002. basandosi su fonti in maggioranza cattoliche, l'autore analizza la vita di padre pio; è dunque una biografia non...

Disambiguazione – "padre pio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi padre pio (disambigua). pio da pietrelcina, noto anche come padre pio, al secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

