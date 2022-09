È ottimo quello di acacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottimo quello di acacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MIELE

Significato/Curiosita : E ottimo quello di acacia

Naturalizzato in europa e in altri continenti. è importante pianta mellifera: da essa si ottiene il miele di acacia. l'acacia è una pianta con portamento arboreo (alta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi miele (disambigua). il miele è un alimento prodotto dalle api domestiche (apis mellifera; apis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

ottimo vino sardo; Un ottimo disinfettante; Un ottimo sigaro; ottimo vino rosso del Veneto; quello del Gran Paradiso è una zona di Natura protetta; quello volante non ha corna; È super quello con il jackpot; quello di ripresa è il cameraman; Albero somigliante all acacia ; L'albero simile all'acacia i cui fiori attirano le api; E' gustoso quello d'acacia ; E' pregiato quello di acacia ;