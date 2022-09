Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARESE

Significato/Curiosita : Ospita alle porte di milano un recente ed esteso centro commerciale

Significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, /mi'lã/) è un comune italiano di 1 373 517 abitanti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arese (disambigua). arese (arés in dialetto milanese, afi: [ar'es]) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con ospita; alle; porte; milano; recente; esteso; centro; commerciale; ospita no un famoso Acquario; ospita centri di ricerca nel Varesotto; Lo sono le lande inospita li; ospita la tomba di Dante; Una corsa d alle namento per tenersi in forma; Il monte che domina l alta valle del Piave; Conforto alle pene; Non allineata alle altre; Prodigioso, porte ntoso; porte nto, miracolo; Prodigiose, porte ntose; Quello à- porte r è un capo confezionato in serie; Precedettero gli Sforza nel Ducato di milano ; Quello di milano durò circa quattro secoli; milano ... sui biglietti aerei; Le storiche Giornate di milano ; Il continente scoperto più di recente ; L epoca più recente del periodo del Neogene; Remota, non recente , che risale a tempi lontani; recente azienda e app per ordinare a domicilio; Il più esteso bacino tra quelli che circondano Mantova; esteso deserto africano; Bosco fitto ed esteso ; Lago asiatico che era molto esteso ; II centro di Cecina; È minore in centro ; Un centro d infezione; centro di culturismo; Esercizio commerciale da spiaggia; Lega commerciale medievale fra stati nordeuropei; Il nome commerciale del tricloroetilene; Documento scritto preliminare ad una trattativa commerciale o finanziaria; Cerca nelle Definizioni