Un organizzazione di pasti - Cruciverba

Significato/Curiosita : Un organizzazione di pasti

Produzione e distribuzione di pasti pronti per la clientela nonché, infine, alla distribuzione automatica. diversi tipi di imprese rientrano in questo...

Il catering indica il complesso delle operazioni di approvvigionamento e rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che viene effettuato da apposite...