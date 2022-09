Non allineata alle altre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non allineata alle altre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SFALSATA

Significato/Curiosita : Non allineata alle altre

Paesi non allineati (o, più brevemente, movimento dei non allineati) è un gruppo di 120 stati, più altri 17 stati osservatori, che si considerano non allineati...

L'intersezione a livelli sfalsati è quell'incrocio in cui una o più strade componenti scavalca o sottopassa altre strade. viene impiegato quando il traffico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

