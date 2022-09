Nelle lampade regola l intensità luminosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle lampade regola l intensità luminosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REOSTATO

Significato/Curiosita : Nelle lampade regola l intensita luminosa

Sono: intensità luminosa (i) la cui unità di misura è la candela; flusso luminoso (s) cioè la grandezza che mette in rapporto la sensazione luminosa con...

Il reostato è un resistore a resistenza variabile. nella pratica si chiamano reostati i resistori variabili di dimensioni tali da poter dissipare in calore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

