Nel salto in lungo c è quella di stacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel salto in lungo c è quella di stacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINEA

Significato/Curiosita : Nel salto in lungo c e quella di stacco

Il salto in lungo è una specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, in cui gli atleti, dopo una rincorsa, raggiungono la zona limite dove...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi linea (disambigua). si chiama generalmente linea un qualsiasi oggetto o traccia, curvo o no, congiungente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con salto; lungo; quella; stacco; La usa chi vuol dare risalto a ciò che dice; Si grida durante il salto ; Risalto visivo, chiara comprensibilità; salto della palla dopo aver toccato terra; Imbarcazione con scafo lungo non più di 6 metri; Barriera posta lungo la probabile traiettoria di una slavina; Si gioca 7 contro 7 in un campo lungo 40x20 metri; Organizzò la lungo marcia; Da quella centrale si vede l abside; C è quella dissociata; L Italia si trova in quella europea; Si può frequentare quella di Belle Arti; stacco tra vocali; Ridurre il distacco ; stacco pubblicitario; Il suo distacco impedisce di vedere; Cerca nelle Definizioni