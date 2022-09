Nel braciere del barbecue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel braciere del barbecue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CARBONELLA

Significato/Curiosita : Nel braciere del barbecue

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi barbecue (disambigua). il barbecue (pronuncia italiana /'barbekju/), noto anche con la sua sigla...

Il carbone vegetale (o carbone di legna, carbone artificiale o anche carbonella) è un combustibile prodotto dal processo di carbonizzazione della legna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con braciere; barbecue; Accende il braciere olimpico; Serve per accendere il braciere olimpico; La torcia che brucia sul braciere olimpico; Tipico supporto per la cottura al barbecue ; Arde nel barbecue ; Utensile su cui si adagiano i cibi per il barbecue ; C è quella di partenza e quella per il barbecue ; Cerca nelle Definizioni