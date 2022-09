Il monte che domina l alta valle del Piave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte che domina l alta valle del Piave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANTELAO

Significato/Curiosita : Il monte che domina l alta valle del piave

Zona tra il fiume piave, il massiccio del grappa, il trentino e il friuli e seguì di pochi mesi la fallita offensiva austriaca del giugno 1918 che non era...

Il 21 luglio 2006). website of rifugio antelao (on alta via 4 and 5), su rifugio-antelao.it. via normale antelao, su vienormali.it. (en) natura 2000 -... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

