Il monte alle cui pendici fu edificata Sparta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte alle cui pendici fu edificata Sparta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAIGETO

Significato/Curiosita : Il monte alle cui pendici fu edificata sparta

il taigeto (in greco moderno taet, taýghetos) è una catena montuosa che si erge nel peloponneso, che domina la città di sparta e separa la laconia...

Coste del peloponneso, luogo della catena montuosa di taigeto, e di creta. l'orogenesi del taigeto è sicuramente ascrivibile a questa serie di movimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

