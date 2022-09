Mette a dura prova la pazienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette a dura prova la pazienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOIOSO

In cui mette a dura prova la pazienza di agostino, interpretato da jerry calà. negli anni '80 ha recitato in alcuni spot pubblicitari per la televisione...

Oscuro". empire ha dato al film due stelle su cinque, definendolo "ridicolo e noioso". david thomson, scrivendo sulla rivista sight & sound del british film... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con mette; dura; prova; pazienza; Smette re all inizio; Permette di direzionare l automobile; Condizione in cui ci si mette se minacciati; Lo strumento che permette di orientarsi; di frate: è una verdura ; Spesso si lesiona dura nte i match di boxe; Incarico o stipendio che dura per tutta la vita; Formaggio svizzero a pasta dura ; Mettono fine alla prova ; Antonella per anni al timone della prova del cuoco; Si prova quando ci si toglie un peso; Resta a riprova dell assegno fatto; Ne è fuori chi ha perso la pazienza ; Personaggio biblico noto per la sua pazienza ; Quanta pazienza richiede... uno scocciatore; Agitata da incontenibile impazienza ; Cerca nelle Definizioni