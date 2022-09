Marte era quello della guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marte era quello della guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DIO

Significato/Curiosita : Marte era quello della guerra

Cernunnos ed è stato identificato nel periodo della britannia romana con marte. camulo, dio della guerra del popolo dei remi stanziati all'incirca nell'attuale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dio (disambigua). un dio (o divinità) è un essere supremo oggetto di venerazione da parte degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con marte; quello; della; guerra; Prende marte llate in testa; Vi si aggiudica col marte llo; La loro cassetta contiene il marte llo; Quale di queste affermazioni sul pianeta marte non e corretta; Si unisce a quello Azzurro a Khartum; È celebre quello Traiano; È Nero quello che bagna Odessa; C è quello di dire e quello di fare; Canzone della Pausini; La mèta della nostra gita 4721 Palermo; Il Potter della Rowling; Un Emilio della pop art; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra ; Fa la guerra alla guerra ; Grave influenza del primo dopoguerra ; Navi da guerra ormai non più usate;