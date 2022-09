Magistrato inglese che indaga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magistrato inglese che indaga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CORONER

Significato/Curiosita : Magistrato inglese che indaga

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi coroner (disambigua). il coroner è un funzionario governativo che ha il potere di condurre od... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con magistrato; inglese; indaga; Alto magistrato dell antica Roma; Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato; Cognome di un Pietro ex magistrato ora politico; magistrato alle Acque di Venezia; Un gruppo rock inglese ; Un dolce tradizionale inglese alle mele ing; Jane, narratrice inglese ; Gergo inglese ; indaga re per l arresto; Lo invia il pubblico ministero all indaga to; La cittadina in cui indaga Jessica Fletcher; Una Miss che indaga nei libri di Agatha Christie;