Magazzini per foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magazzini per foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Significato/Curiosita : Magazzini per foraggio

D'acqua che circondava la città e il fiume rienza. qui si trovavano i magazzini di foraggio usati dagli agricoltori locali. il nome della porta deriva dalla...

Vedi silo (disambigua). disambiguazione – "silos" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi silos (disambigua). un silo, dal greco antico s... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

