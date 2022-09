La... sarta delle mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La... sarta delle mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GUANTAIA

Significato/Curiosita : La... sarta delle mani

silvio sarta, gianni cerqueti, amedeo goria e giancarlo trapanese. il 2 giugno 1993 si è disputata allo stadio renzo barbera di palermo la 2ª edizione...

I guantai, nota anche come guantai-nazareth o guantai all'orsolone, sono una frazione e zona del comune di napoli, che fa parte del quartiere di chiaiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

