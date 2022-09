Insenature al riparo dai venti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insenature al riparo dai venti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CALE

Significato/Curiosita : Insenature al riparo dai venti

insenatura naturale o artificiale), circondata da coste, dove le imbarcazioni e le navi possono ancorare e sostare in sicurezza al riparo dai venti e...

Disambiguazione – se stai cercando il cantautore statunitense j.j. cale, vedi j.j. cale. john davies cale (carmarthenshire, 9 marzo 1942) è un compositore, polistrumentista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

