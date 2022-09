L indolenza mista a indifferenza fra i peccati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indolenza mista a indifferenza fra i peccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCIDIA

Significato/Curiosita : L indolenza mista a indifferenza fra i peccati

accidia. la passione dell'indifferenza, il mulino, 2008. antonio del castello, accidia e melanconia, francoangeli, 2010. wendy wasserstein, accidia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

indolenza , viltà; Pigrizia, indolenza ; L indolenza fra i sette peccati capitali; indolenza a reagire alle difficoltà; Charles, filosofo ed economista francese; Un ortaggio tipico della grigliata mista ; Lo sostituisce il gommista ; Nuotatore da staffetta mista ; Freddo... come l indifferenza ; Si fanno per esprimere indifferenza ; Malate d indifferenza ; Sistematica indifferenza ; Rimette i nostri peccati ; Uno dei peccati capitali; Di poco conto, come certi peccati ; L indolenza fra i sette peccati capitali;