Indaga in Italia sui reati di terrorismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indaga in Italia sui reati di terrorismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIGOS

Significato/Curiosita : Indaga in italia sui reati di terrorismo

Stato caratterizzato dalla commistione di un terrorismo neofascista molto violento e da un mai chiarito terrorismo di stato sostenuto da alcuni settori militari...

Cercando la città delle filippine, vedi digos (filippine). voce principale: polizia di stato. con la sigla digos (sigla di divisione investigazioni generali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con indaga; italia; reati; terrorismo; Magistrato inglese che indaga ; indaga re per l arresto; Lo invia il pubblico ministero all indaga to; La cittadina in cui indaga Jessica Fletcher; L italia si trova in quella europea; Il massimo campionato di calcio in italia ; Il Mimmo artista italia no esponente della Pop Art; Il nome italia no della città indiana Kolkata; Stimolare la creati vità; Un titolo spettante a laureati ; Personaggi dei fumetti creati da Jack Kirby; Si occupa di giudicare reati gravi: Corte d __; Politico democristiano vittima del terrorismo ; L elemento degli anni del terrorismo in Italia; Marco __, economista vittima del terrorismo ; Noto politico democristiano vittima del terrorismo ; Cerca nelle Definizioni