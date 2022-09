È impiegata come fonte di energia rinnovabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È impiegata come fonte di energia rinnovabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIOMASSA

Significato/Curiosita : E impiegata come fonte di energia rinnovabile

Terminate, le fonti non rinnovabili non saranno nuovamente disponibili nella scala umana dei tempi. sono fonti di energia non rinnovabile le seguenti: il carbone;...

Origine le biomasse si possono distinguere in: fitomassa: la biomassa proviene da piante zoomassa: la biomassa proviene da animali biomassa microbica:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

