Immerso con la testa - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ASSORTO

Significato/Curiosita : Immerso con la testa

Giuditta con la testa di oloferne è un dipinto a olio su tavola trasportato su tela (144 × 68 cm) di giorgione, databile al 1504 circa e conservato nell'ermitage...

Meriggiare pallido e assorto è una poesia di eugenio montale, parte della raccolta intitolata ossi di seppia e più precisamente della sezione dei cosiddetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

