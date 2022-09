Ha idee di grandezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha idee di grandezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MEGALOMANE

Significato/Curiosita : Ha idee di grandezza

Modifiche nel comportamento fino alla demenza, idee deliranti (classicamente "megalomania", ovvero idee di grandezza), convulsioni simili a raptus edallucinazioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi megalomania (disambigua). la megalomania (dal greco µeaµaa ovvero mania di grandezza) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

