Il guscio dell ostrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il guscio dell ostrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONCHIGLIA

Significato/Curiosita : Il guscio dell ostrica

(il cappello) a fianco, per la forma del carpoforo. specie: dal latino ostrea = ostrica, per la somiglianza del suo cappello al guscio di un'ostrica cerrena...

Vedi conchiglia (disambigua). disambiguazione – "conchiglie" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi conchiglie (pasta). la conchiglia è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

