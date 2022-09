Guidano gommoni carichi di migranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guidano gommoni carichi di migranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCAFISTI

Significato/Curiosita : Guidano gommoni carichi di migranti

Statistiche specifiche, dettagliate e precise sugli arresti dei cosiddetti «scafisti», molti dei quali recidivi, cui possono venire contestati i reati di favoreggiamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

