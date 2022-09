In guerra e l ultima quella che conta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In guerra e l ultima quella che conta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BATTAGLIA

Significato/Curiosita : In guerra e l ultima quella che conta

Una serie di conflitti armati, inquadrabili tra una guerra civile e conflitti secessionisti, che hanno coinvolto diversi territori appartenenti alla repubblica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi battaglia (disambigua). una battaglia (dal latino battualia, ovvero "scherma di gladiatori e di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Marte era quello della guerra ; Un ballo in voga nel secondo dopoguerra ; Fa la guerra alla guerra ; Grave influenza del primo dopoguerra ; L ultima cavità dello stomaco dei Ruminanti; L ultima e la prima di ventuno; Sono la settima e ultima in graduatoria; Presero parte all ultima Cena; Nel salto in lungo c è quella di stacco; Da quella centrale si vede l abside; C è quella dissociata; L Italia si trova in quella europea; Limpidi, inconta minati; Anagramma di talebano, che fa rima con sconta to; Un fallo negli sport di conta tto; Si possono conta re sulle dita;