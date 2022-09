Fa la guerra alla guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa la guerra alla guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACIFISTA

Significato/Curiosita : Fa la guerra alla guerra

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film del 1959 diretto da mario monicelli, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu un...

Messa in pratica. secondo il dizionario italiano de mauro, l'aggettivo "pacifista" è attestato dal 1905, come derivato dall'aggettivo francese pacifique... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

