Un guaio di poco conto - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NOIA

Significato/Curiosita : Un guaio di poco conto

Grosso guaio a chinatown (big trouble in little china) è un film statunitense del 1986 diretto da john carpenter. in italia è uscito al cinema il 5 settembre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi noia (disambigua). la noia (termine derivato, come quello francese di ennui, dal latino in odio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

