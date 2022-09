Grave influenza del primo dopoguerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grave influenza del primo dopoguerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPAGNOLA

Significato/Curiosita : Grave influenza del primo dopoguerra

Dalle difficoltà economiche del dopoguerra. macmillan vinse con un minimo scarto di voti, ma nelle successive elezioni del 1924 venne confermato con un...

