Ha un grande porto sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un grande porto sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PESCARA

Significato/Curiosita : Ha un grande porto sull adriatico

Disambiguazione – "adriatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo...

Cercando altri significati, vedi pescara (disambigua). pescara (/pe'skara/, pronuncia[·info], pescàrë in abruzzese, pëscàrë in dialetto pescarese) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

