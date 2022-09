Ha la forma di losanga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la forma di losanga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ROMBOIDE

Significato/Curiosita : Ha la forma di losanga

Parte posteriore dell'abbozzo encefalico embrionario e ha una caratteristica forma di losanga. situato caudalmente al mesencefalo e al prosencefalo e...

romboide è un muscolo estrinseco del dorso, appartenente al gruppo dei muscoli spinoappendicolari. è sito inferiormente al muscolo piccolo romboide,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con forma; losanga; La forma della brugola; Piattaforma web per condividere i viaggi in auto; Fatta a forma d imbuto; Una delle più vecchie aziende di informa tica al mondo; Un quadrilatero simile alla losanga ; Casa d auto francese simboleggiata da una losanga ; Il pesce a... losanga ; È detto anche losanga ;