La forma della brugola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma della brugola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASAGONALE

Significato/Curiosita : La forma della brugola

Una chiave esagonale (anche brugola, chiave a brugola, chiave di allen o ancora chiave maschio esagonale), conosciuta in gergo tecnico internazionale...

